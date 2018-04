27 aprile 2018- 13:02 Italo: festeggia sei anni con crescita network e passeggeri

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Italo compie sei anni. Il 28 aprile del 2012 il treno ad alta velocità di Nuovo Trasporto Viaggiatori iniziava la sua avventura fatta di numerosi traguardi raggiunti che si sono subito trasformati in nuovi obiettivi da superare. A ricordare il compleanno è la società in una nota. Grazie alla lungimiranza degli investitori, alla qualità dei servizi offerti, sei anni fa Italo partiva per il suo primo viaggio lungo la tratta Napoli – Milano. al comfort del treno, alla cortesia e professionalità dei propri dipendenti, Italo è passato dai 6 milioni di passeggeri del 2014 ai 13 milioni del 2017 con la volontà di crescere ancora partendo proprio dal network.Oggi infatti Italo collega 19 stazioni di 14 città e dal 1° Maggio 2018 implementerà ulteriormente il proprio network garantendo nuovi collegamenti lungo la trasversale Torino-Milano-Venezia. Per rendere possibile tutto questo Italo ha acquistato da Alstom 17 nuovi treni EVO, di cui 10 già in servizio dal 1° Maggio, e ha selezionato oltre 150 nuove persone per garantire l’eccellenza che da sempre contraddistingue il servizio offerto. Inoltre con l’integrazione del proprio network grazie all’intermodalità rotaia-gomma di Italobus, ha unito maggiormente il Paese, collegando per mezzo di pullman di ultima generazione numerose località non ancora raggiunte dall’AV. Italo, prosegue la nota, durante questi sei anni non ha mai tralasciato l’interesse per la salvaguardia dell’ambiente, dei beni culturali nostrani e la tutela dei diritti di genere, sostenendo con orgoglio importanti iniziative sociali e culturali, e promuovendo campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi energetici, volte a tutelare il nostro pianeta.