Italo: firmato closing vendita a Gip (2)

(AdnKronos) - Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori con la sua flotta di 25 treni Alstom AGV 575 e 17 Alstom EVO (di cui 12 entreranno in servizio entro l’estate del 2018 e gli altri 5 saranno consegnati nel 2019) ha chiuso il 2017 con 12,8 milioni di viaggiatori trasportati (contro gli 11,1 milioni del 2016), con un risultato netto di 33,8 milioni di euro (contro i 32,7 mln € del 2016) un incremento del 64% dell’ebitda adjusted (155,7 mln € del 2017 contro i 95,0 mln € del 2016) e un aumento del 24,8% dei ricavi (454,9 mln € del 2017 contro i 364,4 mln € del 2016). GIP, Global Infrastracture Partners, è leader mondiale, investitore indipendente in infrastrutture, focalizzato su tre direttrici principali quali energia, trasporti e acqua/rifiuti. Fondato nel 2006 GIP unisce competenze specialistiche nel settore alle migliori prassi industriali e manageriali. GIP gestisce 43 mld di dollari, ha 13 Società in portafoglio, una base di investitori estremamente diversificati, inclusi alcuni dei più grandi fondi sovrani e fondi pensione al mondo.