ITALO: FIRMATO CONTRATTO COMPRAVENDITA CON FONDO GIP(2)

12 febbraio 2018- 12:02

(AdnKronos) - Il valore complessivo dell'operazione per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Italo è di 2,4 miliardi di euro. Gip, investitore internazionale specializzato in infrastrutture che gestisce circa 40 miliardi di dollari per i propri investitori, è stato assistito da Latham & Watkins con un team cross-border guidato da Stefano Sciolla, David Walker, Giovanni B. Sandicchi e Antonio Coletti con Giovanni Spedicato, Linzi Thomas, Guido Bartolomei, Valerio Di Mascio, Michele Golinelli, Marta Vella e Carlotta Artioli per i profili corporate e Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari. Luca Crocco e Alessio Aresu hanno prestato assistenza in merito ai profili antitrust.