ITALO: FIT, AZIENDA IN SALUTE RINNOVI CONTRATTO

8 febbraio 2018- 14:55

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - “Abbiamo appreso dai media di questa novità: dimostra che l’azienda è in salute e questo ci fa piacere. È quindi arrivato il momento di rinnovare il contratto aziendale e, visti gli utili distribuiti agli azionisti, di pagare i premi di risultato arretrati ”. A dichiaralo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all’acquisizione di Ntv da parte del fondo americano Gip. “Il contratto – prosegue Pellecchia – è ormai scaduto da 37 mesi. Quanto ai premi, sono previsti dal contratto medesimo e dovuti ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall’azienda. Oltre a ciò, auspichiamo che i vertici ci convochino in tempi brevi per illustrarci quali ricadute ci saranno a seguito di questa acquisizione, se sono previsti riflessi sui livelli occupazionali e, soprattutto, se il piano industriale presentatoci a suo tempo subirà variazioni oppure no”.