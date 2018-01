ITALO: IN 2017 RICAVI +24,8% A 455 MLN, UTILE SALE A 33,8 MLN (2)

18 gennaio 2018- 17:26

(AdnKronos) - Dedotte le imposte di esercizio pari a 20,7 milioni, contro i 15,3 dello stesso periodo del 2016, il risultato netto è pari a 33,8 milioni, contro i 32,7 milioni del 31.12.2016. La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 è pari a 443,0 milioni, contro i 538,2 milioni del 2016 in riduzione di 95,2 milioni ( -17,7%). Nel corso del 2017 Italo ha trasportato 12,8 milioni di passeggeri, contro gli 11,1 milioni del 2016, con un incremento del 15,3%. A valle dei risultati si è proposto all’assemblea un dividendo di 30,0 milioni pagabile a luglio 2018. Il consiglio di amministrazione ha altresì approvato la politica dei dividendi per il triennio 2018/2020, che prevede la formulazione di proposte all’Assemblea per la distribuzione di dividendi compresi tra il 50% e il 70% del risultato netto e la possibilità di pagamento di acconti.