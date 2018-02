ITALO: INVESTIMENTI E REGOLE, COSì AV ITALIANA ATTRAE INVESTITORI/SCHEDA (2)

8 febbraio 2018- 15:03

(AdnKronos) - E, del resto, proprio quello di una equa competizione con l'incumbent Fs spa è stato, come raccontano le cronache dei primi anni di attività di Ntv, entrato in esercizio nell'aprile del 2012, un vero e proprio fronte di battaglia dei vertici ed azionisti del nuovo operatore ferroviario, dal 'caro pedaggi' all'utilizzo degli spazi nelle stazioni. Gli investitori americani, quindi, non stanno investendo solamente in un’impresa ferroviaria ma nello stesso sistema dell’Alta Velocità liberalizzata del nostro Paese, che secondo molti esperti darà origine a molte altre operazioni Ide. D’altronde, ricordano gli esperti, anche recenti studi (come la ricerca "Investimenti in infrastrutture" presentata pochi giorni fa dall'Università Luiss di Roma e da Deloitte Financial Advisory) sottolineano come gli investitori istituzionali restino attratti soprattutto dalle aree più stabili e affidabili, come l'Europa, e che l’Italia nel trasporto ferroviario ad alta velocità è, appunto, il “benchmark” di riferimento.