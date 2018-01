ITALO, OGGI TRENI A RISCHIO PER SCIOPERO

29 gennaio 2018- 08:02

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Disagi oggi per i treni Italo a causa dello sciopero dei lavoratori di Ntv, a meno di una 'virata' dell'ultimo momento. Per otto ore, dalle 10 alle 18, braccia incrociate sui treni ad alta velocità di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori ed a indire la manifestazione sono stati i confederali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità. Nel comunicato diffuso venerdì scorso, i sindacati avevano spiegato che "alla base della protesta c'è il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall’azienda". Ma l'azienda ha ribattuto con fermezza. In relazione allo sciopero previsto oggi, Nuovo Trasporto Viaggiatori si è dichiarata "ancora una volta allibita in quanto più volte si è resa disponibile a discutere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto a dicembre 2014, senza mai sottrarsi al confronto con le organizzazioni sindacali". E intanto Italo-Ntv ha già pubblicato sul suo sito la lista dei 23 treni garantiti nella fascia oraria dello sciopero e quella dei 24 treni a rischio. Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, ha ribadito l'azienda a poche ore dalla manifestazione, "ha sempre riconosciuto, nella forma e nei contenuti dovuti, sia il Premio di Risultato sia ogni altro diritto spettante ai propri dipendenti". L’azienda, "a dimostrazione dell’impegno serio e concreto preso quotidianamente nei confronti dei suoi lavoratori, ha infatti sempre riconosciuto il Premio di Risultato, anche per quegli anni in cui versava in condizioni di difficoltà e lo riconoscerà a maggior ragione, secondo le regole condivise, anche per il 2017".Entrata nel mercato ferroviario nel 2012, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori ha ricordato di essere "una realtà che ha offerto un impiego a più di mille giovani, in un periodo storico di cui ben note sono le difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro". "Da gennaio 2017, ha evidenziato ancora, "è partita una nuova campagna di assunzioni per circa 160 giovani, cui si sono affiancati diversi corsi di formazione che hanno permesso una crescita interna ai dipendenti già in organico (garantendo una crescita lavorativa ed economica), sintomi questi di quanto l’Azienda creda ed investa sul capitale umano".L'azienda ha quindi sottolineato che "il successo di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori si basa da sempre sulla qualità dei propri servizi e sulla qualità dei propri lavoratori. Tutto questo è ben noto all’Azienda ed ai sindacati che negli anni hanno sempre trovato accordi volti a migliorare continuativamente le condizioni economiche e la qualità del lavoro dei dipendenti".