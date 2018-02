ITALO PASSA AGLI AMERICANI

8 febbraio 2018- 07:48

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - E' convocato in mattinata il cda di Ntv-Italo che nella tarda serata di ieri, dopo una riunione fiume, ha accettato la nuova offerta da 1,940 miliardi ricevuta dal fondo Usa Global Infrastructure Partners (Gip) per l'intero capitale sociale. Il board odierno, nel prendere atto della decisione presa, dovrà anche procedere al ritiro della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto depositata presso Consob e di ammissione a quotazione delle azioni della Società depositata presso Borsa Italiana.L'offerta del fondo Usa prevede che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo di 30 milioni deliberato dall'assemblea della società e che la stessa sostenga spese relative all'interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10 milioni, portando quindi il controvalore complessivo dell'operazione a 1,980 miliardi. L'accordo prevede che la sottoscrizione del contratto di compravendita, la cui esecuzione (closing) è condizionata dal via libera dell'Antitrust, avvenga entro l'11 febbraio.