ITALO: PRESENTA DOMANDA QUOTAZIONE IN BORSA (3)

23 gennaio 2018- 09:07

(AdnKronos) - La società e gli azionisti venditori assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators and Bookrunners e del Bookrunner impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.Banca Imi, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International agiscono in qualità di Joint Global Coordinators and Bookrunners, mentre UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Bookrunner e di Sponsor nell’ambito della Quotazione. Rothschild Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società. Italo è l’unico operatore ferroviario privato in Italia e in Europa a concorrere con un incumbent nazionale sul mercato dell’alta velocità.Costituita nel 2006 da un gruppo di primari imprenditori italiani a seguito della liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario per passeggeri, Italo ha rivestito sin dall’aprile del 2012, anno in cui è divenuta operativa, un ruolo importante nel processo di creazione e sviluppo del mercato ferroviario ad alta velocità italiano.