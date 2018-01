ITALO: PRESENTA DOMANDA QUOTAZIONE IN BORSA (4)

23 gennaio 2018- 09:08

(AdnKronos) - All’esito di un importante processo strategico, avviato nel 2015 e volto all’ottimizzazione gestionale e operativa e focalizzato, inter alia, sulla ridefinizione del network, il riposizionamento commerciale e l’ampliamento dei servizi offerti, la società è arrivata a detenere, al 31 dicembre 2017, una quota di mercato stimata pari a circa il 35% in termini di Pax.km nelle tratte servite, raggiungendo 12,8 milioni di passeggeri (+15,3% rispetto al 2016).Nel 2017 la società ha riportato, rispetto all’anno precedente, forte crescita dei risultati su tutte le linee: totale ricavi operativi a 454,9 milioni di euro, +24,8%; ebitda adjusted a 155,7 milioni, +64%; utile netto a 33,8 milioni, con dividendo di 30 milioni, pagabile a luglio 2018. Nell’ultimo triennio (2015-2017), il totale ricavi operativi e l’ebitda hanno registrato un Cagr rispettivamente del 21,0% e del 70,2%. Italo rende i servizi di trasporto ferroviario ad alta velocità alla propria clientela attraverso una flotta di treni composta da 25 treni AGV e 17 Pendolini EVO, di cui 4 Pendolini EVO entrati in servizio il 7 dicembre 2017 e ulteriori 13 in consegna entro ottobre 2019. Pertanto a tale data la flotta Italo sarà composta da 42 treni. Italo ha inoltre l’opzione (ma non l’obbligo) di acquistare 5 ulteriori Pendolini EVO con consegna successiva al novembre 2019. La flotta Italo collega le città italiane più densamente popolate ed economicamente attive del territorio. Grazie all’operatività dei 17 treni della Flotta EVO prevista per il mese di novembre 2019, l’Emittente intende incrementare il numero totale dei servizi giornalieri resi sulle rotte già coperte dal proprio servizio ed estendere la propria offerta alla linea Ovest-Est che toccherà le città di Torino - Milano - Venezia, nonché estendere il servizio Napoli/Roma - Verona verso Bolzano. Italo cerca di offrire alla propria clientela il rapporto qualità / prezzo più conveniente mediante un’offerta commerciale che risponda alle esigenze della medesima, attraverso l’adozione di una politica di prezzi ampia e flessibile.