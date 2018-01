ITALO: SINDACATI, ALTA ADESIONE A SCIOPERO CON PUNTE 100%

29 gennaio 2018- 12:00

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Dai primi dati l’adesione è dell’85% con punte del 100% in alcuni impianti". È quanto affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità sullo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo in corso dalle 10 fino alle 18, commentando che "sta andando molto bene". “Ricordiamo all’azienda - proseguono le sigle sindacali - che non ha senso parlare di regole se non sono condivise e che il premio di risultato non è una gentile concessione, ma un diritto contrattuale dei lavoratori, i quali non possono essere chiamati solamente a condividere le perdite e non gli utili". "In passato il premio di risultato, come previsto, è stato erogato a tutti i dipendenti poi solo ad una parte di loro e ad altri no, con un criterio non chiaro per cui valuteremo anche iniziative legali per tutelare gli esclusi, oltre a proseguire la nostra azione di lotta se Ntv non invertirà la rotta. In merito allo svolgimento dello sciopero -concludono i sindacati - ci auguriamo che Italo non utilizzi macchinisti in pensione, ex dipendenti di Trenitalia, per le sostituzioni”.