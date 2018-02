ITALO: SINDACATI, AVVIATO CONFRONTO SU RINNOVO CONTRATTO E PREMI

14 febbraio 2018- 18:55

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Parte il confronto tra Italo e sindacati sul rinnovo del contratto di lavoro e l'erogazione dei premi. Sulle questioni aperte è stata avviata oggi, è stata avviata oggi una discussione preliminare di merito. A riferirlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Mobilità e Ugl Taf a seguito dell’incontro di oggi con la dirigenza dell'azienda ferroviaria. “Finalmente, ed anche a seguito della massiccia adesione allo sciopero del 29 gennaio, si é aperta la discussione contrattuale nel corso della quale l’azienda si è impegnata a presentare una proposta, a partire dal capitolo del sistema delle relazioni industriali e dal 20 febbraio si è stabilito un fitto calendario di incontri”, annunciano i sindacati. “Per quanto concerne i premi in sospeso, l’azienda - riferiscono infine le organizzazioni sindacali dei trasporti - si é impegnata a chiudere il pregresso, rispettando i tempi previsti dagli accordi afferenti il premio di risultato residuo 2014, il premio 2017 e il super premio per gli ottimi risultati economici raggiunti mentre per quanto riguarda il premio di risultato 2015 sta valutando un’eventuale sanatoria”.