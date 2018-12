17 dicembre 2018- 18:22 Italo: torna offerta '2 poltrone per 1' al cinema

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Torna “2 poltrone per 1”, l’iniziativa dedicata a tutti gli iscritti Italo Più che consente di andare al cinema in 2 acquistando 1 solo biglietto e godersi le nuove proposte cinematografiche delle più importanti produzioni nazionali e internazionali. Questa è la volta di Aquaman, il nuovo film degli eroi DC Comics, al cinema dal 1° gennaio 2019. Gli iscritti al programma fedeltà Italo Più potranno godersi la visione il 12 e il 13 gennaio 2019 in tutte le sale The Space Cinema aderenti. Partecipare è molto semplice. Basta accedere al sito italotreno.it, entrare nella pagina dedicata all’iniziativa “2 poltrone per 1” e compilare l’apposito form inserendo i propri dettagli personali, il codice Italo Più e il nome del cinema presso cui si vuole assistere alla proiezione del film. A registrazione effettuata si riceverà un codice che, mostrato presso la biglietteria del cinema unitamente a un documento d’identità e alla mail di avvenuta iscrizione al programma, permetterà di entrare in 2 persone acquistando un solo biglietto intero.