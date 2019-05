30 maggio 2019- 11:43 Ithaca Energy: rileva asset in Mare del Nord di Chevron per 2 mld dlr

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Ithaca Energy, società controllata dall'israeliana Delek, acquista degli asset situati nel Mare del Nord al gruppo petrolifero Usa Chevron per 2 miliardi di dollari. Ad annunciarlo è il gruppo Ithaca Energy in un comunicato. Il perfezionamento dell'operazione, che è sottoposta al via libera delle Autorità competenti, è atteso per il terzo trimestre.