IUS SOLI: MAULLU (FI), RETORICA CHE HA PERSO LA SUA FORZA, RENZI HA CAPITO

17 luglio 2017- 12:25

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - "Dopo settimane di gaffe e di esternazioni imbarazzanti, finalmente Renzi ne ha azzeccata una: l’ex premier sembra aver capito che la retorica dello Ius soli ha ormai esaurito la sua forza, e nelle scorse ore ha affermato di voler perseguire l’obiettivo dell’approvazione soltanto dopo un’attenta analisi dei 'numeri'". Lo afferma l'europarlemantare di Forza Italia, Stefano Maullu, evidenziando che "si tratta di una legge demagogica e acchiappa-voti, un mero espediente elettorale che non porterebbe alcun beneficio". "Anzi, lo Ius soli rappresenterebbe una pericolosa calamita per tutti gli irregolari, per i cosiddetti 'migranti economici', e uno dei suoi effetti più immediati sarebbe un aumento immediato degli sbarchi. Continueremo a opporci fermamente a questa legge: le priorità del Paese sono altre” conclude Maullu.