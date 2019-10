20 ottobre 2019- 11:54 Iv: eurodeputato Pd Danti aderisce a Italia Viva (2)

(Adnkronos) - "Come nei 5 anni precedenti, m’impegnerò per favorire le relazioni tra le Istituzioni europee e le nostre comunità locali garantendo il mio supporto ai Sindaci, agli amministratori, alle aziende, alle organizzazioni di categoria, alle associazioni. Continuerò a farlo con la stessa passione e dedizione e per tutti. Domani inizia la plenaria di Strasburgo ed avrò modo di confrontarmi anche con i miei colleghi per valutare assieme le implicazioni politiche che che questa scelta comporta. Adesso avanti e Italia Viva!", conclude.