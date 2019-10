20 ottobre 2019- 15:27 Iv: Gelmini, 'Renzi sereno, Fi ancorata a centrodestra'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Renzi stia sereno: Forza Italia, i suoi dirigenti e i suoi militanti sono solidamente ancorati nel centro-destra e non si faranno abbindolare dai mille giri di valzer del fiorentino. A noi piace ancora arrivare al governo con il voto degli italiani anziché con le manovre di palazzo e la piazza di ieri ha dimostrato che il centro-destra è tutt’altro che morto". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Capisco -aggiunge- che abbia nostalgia di Berlusconi, che lotta insieme a noi per riportare al governo una maggioranza scelta dagli italiani: dovrebbe però ricordare che al leader azzurro dedicò un incauto ‘game over’. Altrettanto poco attendibile quanto la sua promessa di abbandonare la politica se avesse perso il referendum. Solo un abbaglio potrebbe portare nei lidi renziani un elettore di centro-destra, anche perché ciò rappresenterebbe un tradimento di idee e valori e andrebbe a favorire il governo delle quattro sinistre e delle manette facili. Governo che Renzi ha fatto nascere per paura del voto e non per l’interesse del Paese”.