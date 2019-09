28 settembre 2019- 16:26 Iv: Gozi, 'occupare grande spazio centrale società italiana'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Io sono talmente convinto di Italia viva che mi chiedo e vi chiedo perché abbiamo aspettato così tanto. Si, perché il 4 marzo 2018 è crollato un sistema. Non c’è più centrodestra, c’è un’estrema destra egemonizzata da Salvini. E non c’è poi centrosinistra, visto che il Pd di oggi non ha più molto a che fare con la promessa del Lingotto nel 2007. L’iniziativa di Matteo Renzi che ha permesso la nascita del nuovo governo Conte rispondeva ad una necessità democratica, di fronte alla pretesa dei 'pieni poteri' e una necessità europea, perché non c’è Rinascimento europeo senza Italia. Un’alleanza di necessità democratica ed europea. Non una prospettiva di alleanza politica con i M5S, a differenza di quanto pensano molti nel Pd. Dobbiamo occupare un grande spazio centrale nella società italiana: con le nostre idee e le nostre proposte". Lo ha affermato Sandro Gozi, intervenendo all'assemblea dell'associazione 'Sempre avanti' per Italia viva.