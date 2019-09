28 settembre 2019- 16:26 Iv: Gozi, 'occupare grande spazio centrale società italiana' (2)

(AdnKronos) - "Il nostro punto di partenza -ha aggiunto- non è il Pd, è la società italiana. Un movimento progressista e liberale che sappia parlare a tutti: a gente di sinistra, di destra, di centro. A quel 40% di gente che si astiene. Dobbiamo credere nella giustizia, nella società aperta, nell’Europa. Dobbiamo essere una forza di trasformazione, italiana ed europea. Daremo fastidio: perché la nostra azione metterà in luce ogni giro o di più le incoerenze, le ipocrisie, le ambiguità della politica italiana. E daremo fastidio ancora di più alla politica perché sapremo interpretare le richieste e le speranza di chi nella società italiana chiede con sempre più forza merito e competenze, merito e competenze e ancora più merito e competenze". "E se 'Sempre avanti' diventa Italia viva, Italia viva deve essere anche Europa viva. Quindi per me la scelta è chiara. Italia Viva -ha concluso Gozi- deve essere la più forte alleata di Macron, la più forte alleata di En Marche. Dovrà essere la protagonista del nuovo gruppo Renew Europe al Parlamento europeo".