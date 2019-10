21 ottobre 2019- 17:14 Iv: Malan, 'Gruppi Fi uniti, non ci sono uscite da partito'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “È desolante leggere su organi di informazione i nomi senatori o deputati che sarebbero in uscita da Forza Italia, senza che loro siano stati interpellati o abbiano dichiarato alcunché. Comprendo, anche se non apprezzo, che qualcuno voglia pubblicare anche le voci di corridoio. Ma perché non fare almeno una telefonata agli interessati?" Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Fi al Senato."Essi invece -aggiunge- sono costretti a rincorrere per settimane, a volte per mesi, gli elettori che, comprensibilmente, danno retta a ciò che leggono o sentono dire, specie quando si tratta di testate prestigiose o già prestigiose. Intanto, nella realtà, i nostri gruppi parlamentari restano uniti. Probabilmente a qualcuno questo non piace".