21 ottobre 2019- 19:29 Iv: Masini (Fi), 'rido se dicono che vado con Renzi'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “La notizia che mi vedrebbe vicina al partito di Renzi è stato un modo per strapparmi una grassa risata di prima mattina. Bene, ridere fa molto bene. Quindi grazie a chi ha voluto far girare una notizia tanto lontana dalla realtá da suonare paradossale ma utile però a permettermi di rimarcare che a me interessano sempre e solo quei valori fondanti di Forza Italia che ho bene in mente". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Barbara Masini.