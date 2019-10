20 ottobre 2019- 15:50 Iv: Meloni, 'Renzi un bluff, chi va con lui irresponsabile'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Escludo che qualcuno che va con Renzi sia responsabile. Chi va con Renzi oggi secondo me è un irresponsabile e non mi pare che infatti ci stia per andare nessuno di Forza Italia". Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Sono convinta -ha aggiunto- che questo bluff di Renzi reggerà fin quando ci saranno le elezioni. Renzi è uno che di favori ne ha fatti tanti a certi poteri, quindi per forza di cose finchè il dibattito rimane chiuso nel palazzo e finchè lo mobilita il mainstream, Renzi è uno che pare che comanda l'Italia lui. Il punto è che poi arriva il potere più forte di tutti, che è il popolo italiano e non credo che gli italiani voteranno ancora Renzi e chi capisce qualcosa di politica lo sa per questo la gente che secondo tutti sarebbe andata con Renzi non ci andando, perchè tutti capiscono come finisce questa storia".