1 ottobre 2019- 19:10 Iv: Nobili, 'felice per adesione Athos De Luca'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Davvero felice per l’adesione del mio amico Athos De Luca a Italia Viva. Per la sua storia politica esemplare, per le battaglie coraggiose che ha sempre condotto. E anche perché è solo il primo di tanti amministratori che anche a Roma sosterranno la sfida di Matteo Renzi". Lo scrive Luciano Nobili di Italia Viva su twitter.