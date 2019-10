20 ottobre 2019- 15:37 Iv: orizzonte capo Stato e Opa su Fi, la scommessa di Renzi 'Macron'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Avanti nella legislatura, dunque, e avanti nella costruzione di Italia Viva con il simbolo presentato ieri con scenografia da kolossal. Precisa sul logo Renzi: "Non è un gabbiano, è una spunta, una spunta sulle cose che abbiamo fatto, la spunta di Whatsapp e contemporaneamente un'ala per volare e al tempo stesso restare ancorati alle cose da fare".E tra le cose da fare c'è l'Opa su Forza Italia che parte esplicitamente dalla Leopolda. "Ieri in quella piazza è finito un modello di centrodestra, Berlusconi per 25 anni ha rappresentato un modello che era chiaramente ancorato al popolarismo europeo e al mondo liberale ieri con la partecipazione di Berlusconi a San Giovanni c'è stato un passaggio di consegne a Salvini. Non è piu il centrodestra di Berlusconi, a fronte di questo è evidente il malessere parte dirigenti e militanti ci sia. Oggi cosa vedono di moderato in Salvini? Neanche la pettinatura... a tutti coloro i quali credono ci sia spazio per area liberale e democratica, venite a darci una mano". E non solo Fi. Dice Renzi: "Noi vogliamo offrire una casa a chi dice no a Salvini e anche a chi dice no all'alleanza organica Pdd-M5S. Noi saremo avversari dei 5 Stelle". I dem hanno scelto una strada diversa, argomenta, e noi "saremo competitor del Pd. Noi vogliamo fare quel che ha fatto Macron e che certo non ha avuto il consenso dei socialisti francesi. Vogliamo assorbire larga parte di quel consenso, vogliamo arrivare come minimo sindacale in doppia cifra".