18 ottobre 2019- 12:44 Iv: Renzi, 'confronto con Salvini fa bene a politica, discutere anziché litigare'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il confronto con Salvini è stato un momento positivo per la politica italiana: finalmente si discute tra avversari e anziché litigare con giornalisti, talvolta più schierati degli stessi politici, si fa un dibattito pubblico. Quattro milioni di ascolto medio in seconda serata è quasi un record. Sono felice per noi ma soprattutto per la qualità della democrazia nel nostro Paese". Lo scrive Matteo Renzi nel tradizionale appuntamento della sua enews.