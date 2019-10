18 ottobre 2019- 12:46 Iv: Renzi, 'domani sveleremo simbolo e pianteremo primo albero'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Domani alle 17.30 "inizierà la cerimonia di presentazione del simbolo che ha vinto la gara online e che sarà il nostro simbolo. Ci saranno contestualmente l’atto costitutivo, la carta dei principi, l’apertura formale delle iscrizioni a Italia Viva (tutto rigorosamente online, solo online: non siamo il partito delle tessere e dei capibastone noi). Parlamentari e Millennials, tutti insieme, saliranno sul palco per svelare il logo e simbolicamente pianteranno il primo albero: come sapete per ogni iscritto Italia Viva pianterà un albero e inizieremo proprio da Firenze". Lo scrive Matteo Renzi sulla sua enews, tradizionale appuntamento dell'ex premier."Domenica mattina si riparte alle 9 come sempre per chiudere i lavori con l’intervento di Teresa Bellanova ed il mio a cominciare dalle 12. Dalle 12 ci sarà anche la diretta su La7: utile a sapersi per chi non troverà posto in sala visto che abbiamo il doppio delle prenotazioni dello scorso anno", rivendica Renzi.