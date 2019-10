20 ottobre 2019- 13:26 Iv: Renzi, 'ieri finito centrodestra Berlusconi, delusi Fi venite a darci mano'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Ieri in quella piazza è finito un modello di centrodestra, Berlusconi per 25 anni ha rappresentato un modello che era chiaramente ancorato al popolarismo europeo e al mondo liberale ieri con la partecipazione di Berlusconi a San Giovanni c'è stato un passaggio di consegne a Salvini". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda. "Non è piu il centrodestra di Berlusconi, a fronte di questo è evidente il malessere parte dirigenti e militanti ci sia. Oggi cosa vedono di moderato in Salvini? Neanche la pettinatura... a tutti coloro i quali credono ci sia spazio per area liberale e democratica, venite a darci una mano".