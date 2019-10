12 ottobre 2019- 18:24 Iv: Renzi lancia tre loghi, 'votate e decidiamo insieme il simbolo'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!". Lo scrive Matteo Renzi su Fb lanciano un voto on line sul simbolo di Italia Viva. "Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite. Mi piace l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!", scrive. I tre loghi contengono tutti, ovviamente, la scritta 'Italia Viva'. Il primo è a sfondo rosa acceso con scritta bianca e rosa. Anche nel secondo nuance rosa: qui lo sfondo è per meta bianco e per metà tra il rosa-arancione con la scritta Italia Viva in blu e rosa e con un gabbiano stilizzato. Il terzo infine è il più semplice: sfondo bianco e la scritta Italia Viva in blu e rosso. Insomma, colori classicamente 'femminili' secondo canoni d'antan, per il primo simbolo. Un po' 'parità di genere' il secondo. Colori più 'maschili' per il terzo.