20 ottobre 2019- 13:40 Iv: Renzi, 'offriamo casa a chi dice no Salvini e no alleanza Pd-M5S'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Italia Viva vuole offrire una cosa a chi dice no a Salvini e chi dice no all'alleanza organica Pd-M5S. Noi non faremo una alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, quello è un mondo diverso, non è casa nostra". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.