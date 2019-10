22 ottobre 2019- 16:35 Iv: Renzi, 'prendere voti a destra e sinistra, no litigi con Pd'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Nell'intervento che ha chiuso la Leopolda "ho spiegato perché questa legislatura andrà al 2023, perché faremo ciò che ha fatto Macron assorbendo voti a sinistra e a destra, perché proponiamo al Pd di non litigare ma di seguire insieme certi progetti come quello di Ventotene, perché noi siamo alternativi a Salvini, che è un piccolo don Abbondio senza coraggio, perché - come diceva Aldo Moro - dobbiamo stare dalla parte delle cose nuove che nascono". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.