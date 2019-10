20 ottobre 2019- 21:39 Iv: Renzi, 'sono per il garantismo non per tintinnare delle manette'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sono per il garantismo non per il tintinnare della manette che non mi piace". Così Matteo Renzi a 'Che Tempo che fa' in merito su Rai 2.