16 ottobre 2019- 17:01 **Iv: Rossi, 'iscritti Pd disertino Leopolda, anche Nardella'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ho invitato gli iscritti e i militanti del Pd a disertare la Leopolda, non perché consideri nemici i militanti di Italia Viva, ma semplicemente perché stanno costruendo il loro partito che è diverso e che è in competizione con il Pd". Lo ho scritto su Facebook il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi."Lo dico anche al sindaco Nardella -aggiunge- che ci andrà e che dichiara di essere restato nel Pd per 'proseguire la via di Renzi'. Io rispetto il tentativo renziano ma credo che vada visto nel suo reale significato, evitando che si attui nei confronti del Pd una scissione a rate. Maria Elena Boschi parla con chiarezza: 'Non si tratta di declinare o non declinare un'offerta di Zingaretti. Noi siamo in un governo insieme, in maggioranza insieme e abbiamo un impegno serio da qui al 2023 che porteremo avanti nell'interesse del paese e nell'interesse dei cittadini. Ovviamente, poi, quando ci saranno gli appuntamenti elettorali alle prossime politiche saremo avversari come è naturale che sia'".