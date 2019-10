20 ottobre 2019- 11:53 Iv: Rossi (Pd), 'dalla Leopolda un regalo a Salvini'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Alla Leopolda sta nascendo una nuova formazione politica e bisogna stare attenti a non fare regali a Salvini, che dalla Leopolda ha avuto il regalo più grande, cioè quello di presentare un governo diviso che forse non riesce a fare la Finanziaria. Questo aspetto è pericoloso”. Lo ha affermato ad 'Agenda', su Sky Tg 24 il presidente della regione Toscana Enrico Rossi. “Non ho mai condiviso la politica così come si presenta alla Leopolda –ha aggiunto- sono andato una volta per dovere istituzionale. Alla Leopolda sta nascendo un nuovo partito e tutti coloro che stanno sospesi, mi riferisco in particolare a una parte dei dirigenti del Pd che hanno un legame forte con Renzi, avrebbero fatto bene a non andarci. Altrimenti il Pd rischia di subire una scissione a rate, la nuova forza politica deve essere delimitata. Nasce una nuova forza politica rispetto al Pd, chi va lì si assume la responsabilità di avvallarla".