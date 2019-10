24 ottobre 2019- 10:49 Iv: Verdini, 'siamo al Nazareno bonsai , 5% Italia Viva e 5% Forza Italia'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Quello è il Nazareno bonsai!”. Denis Verdini commenta così l'ipotesi di un dialogo tra Italia viva e Forza Italia, secondo quanto riferisce 'Il Foglio' in edicola oggi. “Il mio -è il prosieguo della riflessione- aveva quasi il 60 per cento”, adesso è un “cinque e cinque”, cinque il partito di Matteo Renzi, cinque quello di Silvio Berlusconi. Verdini, sempre secondo quanto riferito da 'Il Foglio' non vedrebbe male l’operazione di Renzi, dicendo che ha finalmente fatto il partito della Nazione ma in ritardo, perchè ha avuto almeno tre occasioni per farlo, l’ultima dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 2016. Da segretario avrebbe potuto sciogliere il Pd e incalzare così Forza Italia, invitandola a muoversi allo stesso modo. Peraltro, ricorda Verdini, ai tempi dentro Forza Italia il “vero Nazareno” non lo voleva quasi nessuno. Neanche fra quelli che oggi tentennano, come Mara Carfagna, sollecitati e tentati dalle offerte politiche di Renzi.