IVASS: AL VIA CONSULTAZIONE SU REGOLE PER ATTESTATO RISCHIO 'DINAMICO'

10 gennaio 2018- 16:37

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - L’Ivass avvia oggi la pubblica consultazione del provvedimento che definisce le regole per l'attestato di rischio 'dinamico' e quello che riguarda i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale. Lo rende noto la stessa Authority in un comunicato. Le modifiche proposte nel primo provvedimento sono determinate dalla necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, tenuto conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato abbia cambiato compagnia (cosiddetti sinistri tardivi). Con l’introduzione delle norme proposte sarà, pertanto, possibile rilevare e valorizzare i sinistri, ai fini tariffari, indipendentemente dalla data di pagamento; finalità evidentemente anti-elusive e antifrode a beneficio degli assicurati realmente virtuosi.Nel secondo provvedimento, che riguarda criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale, le norme proposte chiariscono una serie di dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati delle diverse compagnie, e introducono nuovi benefìci a favore di talune categorie di consumatori/assicurati, in precedenza trascurate.