IVASS: AL VIA CONSULTAZIONE SU REGOLE PER ATTESTATO RISCHIO 'DINAMICO' (2)

10 gennaio 2018- 16:37

(AdnKronos) - In particolare, è previsto il riconoscimento e mantenimento della classe di merito di conversione universale in capo ai seguenti soggetti: il coniuge, anche in regime di separazione legale dei beni, nonché le persone unite civilmente o conviventi di fatto, tenuto conto della nuova disciplina in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze; l’abituale conducente di un veicolo intestato ad un soggetto portatore di handicap; il convivente che abbia acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario; l’utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine.Il termine entro il quale potranno essere forniti commenti alle norme in consultazione è fissato al 24 febbraio 2018.