17 aprile 2018- 18:08 JACUZZI: AL FUORISALONE LE SWIMSPA PER NUOTARE CONTROCORRENTE

Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Benessere e sport sempre a più stretto contatto nell'universo Jacuzzi, che al Fuorisalone 2018 ha presentato la nuova linea di swimspa Swimlife, con tanto di prova pratica di alcuni nuotatori professionisti, selezionati dalla Federazione Italiana Nuoto. Nel cuore del Brera Design District, in piazza San Marco, la multinazionale dell'idromassaggio, sempre più orientata al mondo del wellness e dell'hospitality, ha allestito uno spazio con una delle sue piscine, raccogliendo l'interesse dei numerosi visitatori della Milano Design Week. "Queste sono le piscine con nuoto controcorrente che stiamo lanciando a livello internazionale, in Europa, in Asia e in tutto il mondo", spiega Fabio Felisi, presidente e general manager di Jacuzzi per Emea e Asia. "Sono adatte - continua - a chi vuole rilassarsi, ma anche agli sportivi che desiderano allenarsi per gare amatoriali o mantenere la forma fisica. In più, sono perfette per le famiglie". Le piccole piscine si installano in spazi contenuti, richiedono una manutenzione minima e possono essere utilizzate tutto l’anno, anche in climi particolarmente rigidi, per la possibilità di regolare la temperatura dell’acqua. Progettate per il nuoto, il loro guscio è sagomato all’interno per neutralizzare l’onda di ritorno e ridurre al minimo le turbolenze. L’intensità del flusso d’acqua è regolabile da 0 a 18 km/h e si adatta alle esigenze del nuotatore. La swimspa è fornita di un kit di attrezzi specifici per l’allenamento a circuito in acqua, adatto a ogni livello di training per tonificare e potenziare l’apparato muscolare e il sistema cardio circolatorio. Nel suo spazio al Fuorisalone 2018, Jacuzzi ha presentato anche Virtus, una nuova spa di grandi dimensioni, ideale per il settore hospitality, che accoglie fino a sei persone. L'hospitality, ossia il settore turistico e alberghiero, "è diventato negli ultimi anni uno dei canali più importanti della nostra distribuzione", spiega Felisi. Anche per l'effetto 'nostalgia', legato all'esperienza provata in un resort o in un hotel dove ci sono vasche o prodotti Jacuzzi. "Chi va in Alto Adige a trascorrere un weekend di benessere con i nostri prodotti poi torna a casa e magari vuole ricreare le stesse sensazioni nel calore della propria casa", osserva Felisi. Per la multinazionale i primi mesi dell'esercizio sono in crescita e il mercato del wellness fa da traino. "Sta andando come le aspettative, con tassi di crescita anche a doppia cifra: oramai il mercato europeo è ripartito e molto bene".