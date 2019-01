16 gennaio 2019- 17:13 Jacuzzi protagonista a Cortina per la Coppa del Mondo

Cortina, 16 gen. - (AdnKronos) - Leader mondiale per la produzione di Spa e vasche idromassaggio e marchio di riferimento per il mondo del benessere e del wellness, Jacuzzi® sarà protagonista a Cortina per la tappa del 19/20 gennaio della Coppa del Mondo di Sci. L’azienda ha infatti confermato per il quarto anno consecutivo la partnership con la FIS Ski World Cup in qualità di Event Sponsor, consolidando così il connubio tra l’idroterapia Jacuzzi® e lo sport. Sono 5 le tappe della FIS World Cup che stanno vedendo Jacuzzi® protagonista sulle discese innevate con la presenza di banner gonfiabili nell’area di arrivo e in quella di discesa. Dopo quelle di Val d’Isere (8-9 Dic), Madonna di Campiglio (22 Dic) e Kronplatz (15 Gen) l’azienda sarà dunque in prima linea anche a Cortina d’Ampezzo (19-20 Gen) con interventi di grande impatto sul versante della visibilità. Grazie a Jacuzzi® vedremo per la prima volta nuotare su una pista da sci: nella finish area sarà infatti posizionata una piscina SwimSpa, nuova vasca per il nuoto controcorrente appena presentata ma già molto apprezzata da professionisti ed appassionati di questo sport. Un contrasto suggestivo tra i concetti di nuoto e sci, neve e mare, freddo e caldo, su cui il brand riesce a “giocare” per sorprendere il pubblico: mentre le campionesse impegnate nella Ski World Cup scenderanno sulla pista di Cortina, la piscina SwimSpa sarà infatti testata dal vivo dal campione Marco Orsi, nuotatore professionista e medaglia d’argento ai Mondiali di Hangzhou, manifestazione dove questo formidabile atleta azzurro ha rappresentato con importanti risultati il nostro Paese, siglando diversi primati tutt’ora imbattuti. Sarà la prima volta che sarà possibile vedere in azione un campione di nuoto...su una pista innevata!Ma non è tutto. Presentata al Cersaie 2018, la nuova Arga® sarà collocata nel centro della città Bellunese per essere presentata al grande pubblico: "Make moments count" - pay off della nuova Arga® - sarà il manifesto del brand anche in questa occasione con un richiamo diretto ai vantaggi offerti da questa nuova vasca grazie alla tecnologia SwirpoolTM, che genera un vortice d’acqua che circonda il corpo in un caldo abbraccio, generando massimo relax. Performance, benessere e innovazione tecnologica sono i valori che il leader nel mondo dell’idromassaggio condivide con la FIS Ski World Cup, massima espressione dello sci professionistico: una “partnership” che troverà il suo apice a marzo, quando l’azienda sarà protagonista nella suggestiva tappa di Kranjska Gora (9-10 Mar).