JECKERSON: AD, TARGET OLTRE 40MLN RICAVI AL 2020 (2)

31 maggio 2017- 14:11

(AdnKronos) - Quindi l'azionista "ha ottenuto nuova finanza. Il Tribunale ha verificato che l'operazione rispettasse la normativa a riguardo e che non fosse lesiva di qualche creditore" prosegue l'ad che ricorda come l'omologa sia stata concessa il 24 aprile 2017. A quel punto anche alcune banche creditrici "hanno fatto ingresso nel capitale. Si tratta di Mps, Unicredit e GE Capital che fa parte di banca Ifis. Le loro sono percentuali non rilevanti, perché sono state create azioni di classe B che hanno diritti patrimoniali e non amministrativi. La azioni di classe A restano nelle mani di sterling Square". Ciò significa che le banche potranno essere remunerate un domani laddove, per esempio il fondo uscisse, ma non hanno poteri decisionali. Ed effettivamente, se proseguisse la crescita di ricavi e utili, Stirling Square Capital Partners potrebbe ad un certo punto anche uscire dal capitale, perché "la società oggi è vendibile" conferma Argentini.