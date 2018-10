10 ottobre 2018- 19:55 jfa

Roma, 10 ott.(AdnKronos) - "Siamo molto molto avanti su Minniti. Siamo vicini al sì alla candidatura". E' quanto riferisce un big dell'area Renzi all'Adnkronos. Insomma, a quanto si apprende, quello dell'ex-ministro dell'Interno potrebbe alla fine essere il nome dei renziani al congresso Pd. "Ormai quasi tutti i nodi sono sciolti, l'annuncio ufficiale non è vicinissimo -si fa sapere- ma siamo messi bene". Con Minniti in campo, ogni ipotesi di tentativo di rinvio del congresso verrebbe archiviata, visto che era proprio ai renziani che si imputava la volontà di uno slittamento. Del resto, ormai, il clima sta prendendo i toni del confronto congressuale. Oggi una battuta di Nicola Zingaretti a Sky Tg24 sull'ex-segretario ha fatto alzare la temperatura tra i dem. Renzi non è più credibile? viene chiesto al presidente della Regione Lazio che replica: "Non lo dico io, lo dicono i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura. Negli ultimi 10 anni: si parti' nel 2008 con 12 milioni di voti, nel 2018 siamo a sei milioni. Per questo occorre cambiare, soprattutto chiamare al protagonismo una nuova generazione".