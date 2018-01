JOBS ACT: BERLUSCONI, MAI PENSATO DI TORNARE A REGIME PRECEDENTE

10 gennaio 2018- 11:08

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Le parole del presidente Berlusconi sul Jobs Act sono state parzialmente fraintese. Il presidente, intervenendo questa mattina alla trasmissione Radio Anch’io, si è limitato a constatare che il Jobs Act è sostanzialmente fallito, perché non ha indotto le imprese a creare occupazione stabile, ma quasi esclusivamente lavoro precario. In ogni caso, è una norma che sta esaurendo i suoi effetti". Lo si legge in una nota diffusa dalla segreteria del Presidente di Forza Italia."Quando saremo al governo - si legge ancora - non torneremo naturalmente al regime precedente, ma introdurremo strumenti più efficaci del Jobs Act per correggerne gli effetti distorsivi e incentivare le imprese a creare lavoro stabile".