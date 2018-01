JOBS ACT: CASTELLI (M5S), CREDIBILITà BERLUSCONI A ZERO

10 gennaio 2018- 13:08

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Quella di Berlusconi sull'abolizione del jobs act è probabilmente una boutade. L'ex Cavaliere forse dimentica che ad aver creato un mondo di precari del lavoro è stato lui col suo governo di centrodestra e la Lega che aveva il ministero del Lavoro e del welfare". Così Laura Castelli, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio."Oggi Berlusconi dice di voler abolire il jobs act che altro non è che la prosecuzione della sua stessa politica. Quindi o Berlusconi scherza o continua sfacciatamente a prendere per il naso gli italiani", conclude la grillina.