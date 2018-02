JOBS ACT: SCOTTO (LEU), DELRIO SA CHE 8 CONTRATTI SU 10 SONO PRECARI?

1 febbraio 2018- 11:35

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Dire che il Jobs act ha allargato i diritti dei lavoratori è come affermare che il Sassuolo vincerà il campionato. Siamo alla mistificazione dei dati, visto che nell'ultimo anno i contratti a termine sono superiori a quelli a tempo indeterminato. 8 su 10 nel 2017 per essere precisi. Delrio lo sa?". Lo dichiara in una nota il deputato di Mdp-Leu Arturo Scotto, rispondendo alle affermazioni del ministro delle Infrastrutture sul jobs act.