20 novembre 2018- 12:23 Julius Bär: fondi gestione in calo a 395 mld franchi a fine ottobre

Roma, 20 nov. (AdnKronos/ats) - I fondi in gestione di Julius Bär a fine ottobre ammontavano a 395 miliardi di franchi, in calo di cinque miliardi rispetto al termine del mese di giugno. Da luglio, la prudenza dei clienti e l'incertezza sui mercati finanziari hanno pesato sulla performance della banca privata zurighese. Il calo si è materializzato nonostante afflussi di denaro fresco conformi alle attese, ha precisato Julius Bär in una nota odierna. Essi infatti si sono situati proprio in mezzo alla forbice annualizzata alla quale punta l'istituto (4%-6%). Il margine lordo conseguito nei primi dieci mesi si è stabilito a 87 punti di base, in discesa di cinque punti. Gli analisti si aspettavano fondi in gestione di 398 miliardi, afflussi di denaro fresco del 5% e un margine lordo di 89 punti. I risultati inferiori ottenuti fanno sì che la banca sia in difficoltà oggi alla borsa svizzera, dove sta attualmente perdendo il 5,33%. Il rapporto costi/entrate si è deteriorato al 69%, un rapporto meno buono di quello che auspicava l'istituto (64-68%). Un eventuale miglioramento di tale indicatore dipenderà dalle condizioni del mercato in novembre e dicembre, viene precisato nel comunicato. Julius Bär, pur senza entrare nei dettagli, ha inoltre annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare la propria efficienza e raggiungere i traguardi che si è fissata per il 2019. I risultati annuali saranno presentati il prossimo 4 febbraio.