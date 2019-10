31 ottobre 2019- 17:13 Juncker sarà operato per un aneurisma cerebrale

Bruxelles, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker subirà un intervento chirurgico il prossimo 11 novembre per trattare un aneurisma, la dilatazione di un'arteria cerebrale. Lo riferiscono fonti Ue. L'intervento chirurgico è in programma da alcune settimane. Dal primo novembre la Commissione Juncker sarà in carica per il disbrigo degli affari correnti, in attesa che si insedi la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, cosa che dovrebbe accadere il primo dicembre.