21 aprile 2018- 10:48 Kanye West scrive un libro su Twitter

Roma, 21 apr. (AdnKronos) - "Il mondo è il nostro ufficio", "Il tempo è lineare?", "Le immagini sono senza limiti, le parole no. Le parole sono definite", "Tutto quello che devi essere è te stesso". Dopo un periodo di 'disintossicazione', il rapper statunitense Kanye West torna a sorpresa su Twitter regalando ai fan una serie di riflessioni personali sulla vita e sul mondo. "Questo è il mio libro, che sto scrivendo in tempo reale", scrive il marito di Kim Kardashian, spiegando che lavorerà alla sua opera "quando me lo sento". "Nessun editore o addetto stampa mi dirà cosa mettere dove o quante pagine scrivere - aggiunge - Non è un'opportunità di guadagno, è un innato bisogno di espressione".Già in passato il rapper - rimasto per un po' fuori dalle scene a causa di un esaurimento psicotico che gli era costato anche un ricovero in ospedale - era diventato famoso per le esternazioni e soprattutto per la sfilza di insulti scritti quotidianamente sui social. Alle critiche West aveva replicato dicendo che i suoi post non erano altro che "una forma di arte contemporanea" e apostrofando i suoi detrattori come "non artisti che cercano di prendere in mano un pennello".