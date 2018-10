7 ottobre 2018- 07:38 Kavanaugh alla Corte Suprema, vittoria di Trump

Roma, 7 ott. (AdnKronos/Dpa) - Vittoria per il presidente Donald Trump. Brett Kavanaugh ha infatti prestato giuramento alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Centinaia di persone a protestare all'esterno del tribunale di Washington mentre il giudice, riferisce l'agenzia Dpa, ha giurato all'interno dell'edificio. Dopo settimane di discussioni controverse che hanno messo a nudo le nette divisioni nel Paese, il Senato degli Stati Uniti ha quindi chiuso la partita: 50 a 48 i voti per Kavanaugh, in una vittoria schiacciante per Trump e il suo partito repubblicano. Oltre ai conservatori, a votare a favore del giudice anche il senatore democratico Joe Manchin. Al termine del voto, a ufficializzare l'incarico al vertice del più alto potere giudiziario della nazione, è poi arrivata la firma del presidente Usa, in volo verso il Kansas sull'Air Force One per una manifestazione.