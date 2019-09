1 settembre 2019- 21:31 Kenya: 7 morti dopo inondazione a parco Hell's gate

Nairobi, 1 set. (AdnKronos) - Sei turisti e la loro guida, tutti kenioti, sono morti dopo un'inondazione oggi al parco nazionale Hell's Gat in Kenya. Lo riferisce il Kenya Wildlife Service (Kws). Un elicottero è partito da Nairobi per aiutare nelle ricerche e per le operazioni di salvataggio.