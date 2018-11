29 novembre 2018- 16:12 Kenya: Comune Milano, all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera'

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya."Un messaggio di vicinanza e di solidarietà alla famiglia della nostra concittadina - ha detto il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé -. Silvia è in Kenya per fare del bene e inseguire le sue aspirazioni umane e professionali. Milano è con lei e con i suoi cari in questi giorni di grande preoccupazione. Ci auguriamo che al più presto possa tornare libera".