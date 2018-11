25 novembre 2018- 16:03 Kenya: Salvini, su Silvia Romano mantengo riserbo ma notizie incoraggianti

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano da luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in un'intervista all'Adnkronos.